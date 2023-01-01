Сериал Оборотень (2023 года) смотреть
Сезоны и серии
Сюжет
Детективный боевик о потерявшем память сотруднике секретного отдела ФСБ, чье прошлое хранит страшную тайну.
Андрей Лазарев — настоящее живое оружие. Пройдя курс экстремальной подготовки, он становится членом секретного управления с неофициальным названием «Восьмая служба ФСБ». Вместе со своим куратором Петром он работает под прикрытием, но на очередном задании под воздействием отравляющего вещества теряет память. Теперь Андрею нужно не только вспомнить, кто он, но и понять, можно ли доверять своему коллеге. Агент продолжает выполнять опасные миссии под руководством Петра, а между тем к нему постепенно возвращается память. Правда, вместе с утраченными воспоминаниями приходит осознание, что он стал пешкой в чужой игре...
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Курбатова
- Актёр
Денис
Шведов
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актриса
Юлия
Франц
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ЕКАктриса
Елена
Купрашевич
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- СССценарист
Сергей
Степанов
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- СЭСценарист
Станислав
Эрклиевский
- ЕБСценарист
Екатерина
Бобровенко
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- СОПродюсер
Сергей
Орлов
- ДСПродюсер
Денис
Садов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- DГКомпозитор
DJ
Грув