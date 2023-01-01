Сериал Оборотень (2023 года) смотреть

Сюжет

Детективный боевик о потерявшем память сотруднике секретного отдела ФСБ, чье прошлое хранит страшную тайну.



Андрей Лазарев — настоящее живое оружие. Пройдя курс экстремальной подготовки, он становится членом секретного управления с неофициальным названием «Восьмая служба ФСБ». Вместе со своим куратором Петром он работает под прикрытием, но на очередном задании под воздействием отравляющего вещества теряет память. Теперь Андрею нужно не только вспомнить, кто он, но и понять, можно ли доверять своему коллеге. Агент продолжает выполнять опасные миссии под руководством Петра, а между тем к нему постепенно возвращается память. Правда, вместе с утраченными воспоминаниями приходит осознание, что он стал пешкой в чужой игре...



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