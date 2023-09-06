Петр убеждает Андрея, что первым делом необходимо найти связного и агента, пропавшего на задании, однако потерявший память Лазарев получает по телефону новое задание. Теперь боевой тандем отправляется в Сясьстрой, чтобы расследовать ДТП, после которого Вика Брагина оказалась прикована к инвалидному креслу. Тем временем в городе похищают Кристину Пасюк, любовницу мэра, а группа подростков вламывается в чужую квартиру. Отныне агенту спецслужбы предстоит узнать, каким образом Сясьстрой связан с «КуБрой». Вспомнит ли Андрей новые детали из прошлой жизни? Не пропустите продолжение экшен-триллера, в котором Лазарев узнает очередную засекреченную информацию. Только на видеосервисе Wink вы можете смотреть сериал «Оборотень» — 3 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы уже сейчас!

