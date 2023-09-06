Оборотень 1 сезон 3 серия (2023 год)
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О сериале
Петр убеждает Андрея, что первым делом необходимо найти связного и агента, пропавшего на задании, однако потерявший память Лазарев получает по телефону новое задание. Теперь боевой тандем отправляется в Сясьстрой, чтобы расследовать ДТП, после которого Вика Брагина оказалась прикована к инвалидному креслу. Тем временем в городе похищают Кристину Пасюк, любовницу мэра, а группа подростков вламывается в чужую квартиру. Отныне агенту спецслужбы предстоит узнать, каким образом Сясьстрой связан с «КуБрой». Вспомнит ли Андрей новые детали из прошлой жизни? Не пропустите продолжение экшен-триллера, в котором Лазарев узнает очередную засекреченную информацию. Только на видеосервисе Wink вы можете смотреть сериал «Оборотень» — 3 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы уже сейчас!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Курбатова
- Актёр
Денис
Шведов
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актриса
Юлия
Франц
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ЕКАктриса
Елена
Купрашевич
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- СССценарист
Сергей
Степанов
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- СЭСценарист
Станислав
Эрклиевский
- ЕБСценарист
Екатерина
Бобровенко
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- СОПродюсер
Сергей
Орлов
- ДСПродюсер
Денис
Садов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- DГКомпозитор
DJ
Грув