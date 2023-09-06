Оборотень. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Оборотень
1-й сезон
3-я серия
8.62023, Оборотень. Сезон 1. Серия 3
Триллер, Драма18+

Оборотень 1 сезон 3 серия (2023 год)

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Петр убеждает Андрея, что первым делом необходимо найти связного и агента, пропавшего на задании, однако потерявший память Лазарев получает по телефону новое задание. Теперь боевой тандем отправляется в Сясьстрой, чтобы расследовать ДТП, после которого Вика Брагина оказалась прикована к инвалидному креслу. Тем временем в городе похищают Кристину Пасюк, любовницу мэра, а группа подростков вламывается в чужую квартиру. Отныне агенту спецслужбы предстоит узнать, каким образом Сясьстрой связан с «КуБрой». Вспомнит ли Андрей новые детали из прошлой жизни? Не пропустите продолжение экшен-триллера, в котором Лазарев узнает очередную засекреченную информацию. Только на видеосервисе Wink вы можете смотреть сериал «Оборотень» — 3 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оборотень»