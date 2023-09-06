Петр убеждает Андрея приступить к поискам агента, который несколько дней не выходит на связь. Лазарев отправляется в гостиницу «Северная Звезда», где узнает, что номер оплачен на месяц вперед, а проживающий в нем гость бесследно исчез. В комнате Андрей находит свой паспорт и зашифрованные координаты, а позднее видит очередное воспоминание, из которого вырисовываются новые детали его миссии. Тем временем в Санкт-Петербурге Хаудов и Проскурин расследуют обстоятельства смерти людей, тела которых были найдены в запретной зоне Сясьстроя. А в жизни Андрея снова и снова появляются люди из прошлого — сможет ли он вспомнить любимую женщину? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Оборотень» — 5 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы эксклюзивно на нашем видеосервисе Wink!

