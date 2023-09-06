Оборотень 1 сезон 5 серия (2023 год)
Сезоны и серии
О сериале
Петр убеждает Андрея приступить к поискам агента, который несколько дней не выходит на связь. Лазарев отправляется в гостиницу «Северная Звезда», где узнает, что номер оплачен на месяц вперед, а проживающий в нем гость бесследно исчез. В комнате Андрей находит свой паспорт и зашифрованные координаты, а позднее видит очередное воспоминание, из которого вырисовываются новые детали его миссии. Тем временем в Санкт-Петербурге Хаудов и Проскурин расследуют обстоятельства смерти людей, тела которых были найдены в запретной зоне Сясьстроя. А в жизни Андрея снова и снова появляются люди из прошлого — сможет ли он вспомнить любимую женщину? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Оборотень» — 5 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы эксклюзивно на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Курбатова
- Актёр
Денис
Шведов
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актриса
Юлия
Франц
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ЕКАктриса
Елена
Купрашевич
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- СССценарист
Сергей
Степанов
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- СЭСценарист
Станислав
Эрклиевский
- ЕБСценарист
Екатерина
Бобровенко
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- СОПродюсер
Сергей
Орлов
- ДСПродюсер
Денис
Садов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- DГКомпозитор
DJ
Грув