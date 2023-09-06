Оборотень. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Оборотень
1-й сезон
5-я серия
8.62023, Оборотень. Сезон 1. Серия 5
Триллер, Драма18+

Оборотень 1 сезон 5 серия (2023 год)

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Петр убеждает Андрея приступить к поискам агента, который несколько дней не выходит на связь. Лазарев отправляется в гостиницу «Северная Звезда», где узнает, что номер оплачен на месяц вперед, а проживающий в нем гость бесследно исчез. В комнате Андрей находит свой паспорт и зашифрованные координаты, а позднее видит очередное воспоминание, из которого вырисовываются новые детали его миссии. Тем временем в Санкт-Петербурге Хаудов и Проскурин расследуют обстоятельства смерти людей, тела которых были найдены в запретной зоне Сясьстроя. А в жизни Андрея снова и снова появляются люди из прошлого — сможет ли он вспомнить любимую женщину? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Оборотень» — 5 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы эксклюзивно на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оборотень»