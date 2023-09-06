Помните, Лазареву накануне приснился некий Лисицын? Петр устраивает с ним встречу, чтобы пробудить у напарника воспоминания. По дороге к Пасюку, супругу исчезнувшей Кристины, Костя Лисицын рассказывает Андрею, как они познакомились в юности, как дружили и как поссорились незадолго до роковой миссии. После разговора с Пасюком питерские бойцы в поисках места, где держат любовницу мэра, отправляются в запретную зону. Тем временем в Сясьстрой приезжает Хаудов с напарником и узнает, что Мандрыш упустил сбежавших бойцов. Сможет ли Лазарев разгадать жуткую тайну городка и узнать, кто стоит за всем этим беспределом? Узнаете интригующие детали экшен-триллера, если продолжите смотреть сериал «Оборотень» — 4 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы только на видеосервисе Wink!

