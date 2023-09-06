Оборотень 1 сезон 4 серия (2023 год)
Сезоны и серии
О сериале
Помните, Лазареву накануне приснился некий Лисицын? Петр устраивает с ним встречу, чтобы пробудить у напарника воспоминания. По дороге к Пасюку, супругу исчезнувшей Кристины, Костя Лисицын рассказывает Андрею, как они познакомились в юности, как дружили и как поссорились незадолго до роковой миссии. После разговора с Пасюком питерские бойцы в поисках места, где держат любовницу мэра, отправляются в запретную зону. Тем временем в Сясьстрой приезжает Хаудов с напарником и узнает, что Мандрыш упустил сбежавших бойцов. Сможет ли Лазарев разгадать жуткую тайну городка и узнать, кто стоит за всем этим беспределом? Узнаете интригующие детали экшен-триллера, если продолжите смотреть сериал «Оборотень» — 4 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы только на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Курбатова
- Актёр
Денис
Шведов
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актриса
Юлия
Франц
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ЕКАктриса
Елена
Купрашевич
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- СССценарист
Сергей
Степанов
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- СЭСценарист
Станислав
Эрклиевский
- ЕБСценарист
Екатерина
Бобровенко
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- СОПродюсер
Сергей
Орлов
- ДСПродюсер
Денис
Садов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- DГКомпозитор
DJ
Грув