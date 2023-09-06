Звезда «Мажора» и «Бывших» Денис Шведов в экшен-триллере от создателей фэнтези-сериала «Библиотекарь». Не пропустите премьеру остросюжетной драмы с музыкой от DJ Грува — смотреть сериал «Оборотень» 2023 года можно только на Wink!



В первом сезоне сериала Андрей Лазарев, сотрудник секретного отдела ФСБ, после кровавой схватки на очередном задании полностью теряет память. Когда он очнулся и сбежал из морга, то понял, что не помнит даже своего имени. Вскоре беглец находит в кармане открытку от некоего Петра некоему Андрею и шаг за шагом начинает по крупицам собирать детали своего прошлого. Секретные послания и зацепки приводят агента ФСБ на завод, где проводят запрещенные эксперименты. Пока Лазарев берется за выполнение очередной миссии, на него объявляют охоту сотрудники спецслужбы.



Не терпится узнать, какую страшную тайну хранит прошлое Андрея Лазарева? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Оборотень» — 1 сезон доступен онлайн и в хорошем качестве только на нашем видеосервисе!

