Оборотень. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Оборотень
1-й сезон
7-я серия
8.62023, Оборотень. Сезон 1. Серия 7
Триллер, Драма18+

Оборотень 1 сезон 7 серия (2023 год)

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сразу после проверки лагеря Лазарев отправляется в дом к жене Лисицына. Тем временем Хаудов и Проскурин по следам агента приезжают в гостиницу «Северная звезда», а рядом с номером босса Петра кто-то устанавливает прослушку. Андрей вдруг вспоминает, как, будучи подростком, пытался сбежать из лагеря вместе с одним из товарищей. В ходе расследования дела об убийствах в Лодейном поле Хаудов находит новые зацепки, и вскоре с ним на связь выходит сам Лазарев. Между тем в лаборатории готовят подростков для операции-эксперимента.

Удастся ли агенту спецслужбы в одиночку противостоять всем, кто заинтересован в использовании секретной разработки? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Оборотень» — 7 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы эксклюзивно на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оборотень»