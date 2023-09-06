Оборотень 1 сезон 7 серия (2023 год)
Сезоны и серии
О сериале
Сразу после проверки лагеря Лазарев отправляется в дом к жене Лисицына. Тем временем Хаудов и Проскурин по следам агента приезжают в гостиницу «Северная звезда», а рядом с номером босса Петра кто-то устанавливает прослушку. Андрей вдруг вспоминает, как, будучи подростком, пытался сбежать из лагеря вместе с одним из товарищей. В ходе расследования дела об убийствах в Лодейном поле Хаудов находит новые зацепки, и вскоре с ним на связь выходит сам Лазарев. Между тем в лаборатории готовят подростков для операции-эксперимента.
Удастся ли агенту спецслужбы в одиночку противостоять всем, кто заинтересован в использовании секретной разработки? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Оборотень» — 7 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы эксклюзивно на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Курбатова
- Актёр
Денис
Шведов
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актриса
Юлия
Франц
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ЕКАктриса
Елена
Купрашевич
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- СССценарист
Сергей
Степанов
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- СЭСценарист
Станислав
Эрклиевский
- ЕБСценарист
Екатерина
Бобровенко
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- СОПродюсер
Сергей
Орлов
- ДСПродюсер
Денис
Садов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- DГКомпозитор
DJ
Грув