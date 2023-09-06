Сразу после проверки лагеря Лазарев отправляется в дом к жене Лисицына. Тем временем Хаудов и Проскурин по следам агента приезжают в гостиницу «Северная звезда», а рядом с номером босса Петра кто-то устанавливает прослушку. Андрей вдруг вспоминает, как, будучи подростком, пытался сбежать из лагеря вместе с одним из товарищей. В ходе расследования дела об убийствах в Лодейном поле Хаудов находит новые зацепки, и вскоре с ним на связь выходит сам Лазарев. Между тем в лаборатории готовят подростков для операции-эксперимента.



Удастся ли агенту спецслужбы в одиночку противостоять всем, кто заинтересован в использовании секретной разработки? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Оборотень» — 7 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы эксклюзивно на нашем видеосервисе Wink!

