Биография

Юлия Франц — российская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в Душанбе 29 мая 1989 года. Еще в детстве артистка мечтала иметь творческую профессию и играла в школьных спектаклях и КВН. После получения аттестата Юлия поступила на заочное отделение экономического факультета, а параллельно копила деньги на свою мечту: девушка хотела учиться в престижном столичном вузе и стать актрисой. В 2010 году поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина, окончив которое, начала сниматься в кино. Юлия Франц дебютировала на большом экране, сыграв Катю в фильме «Новогодний детектив». Далее актриса принимала участие в таких известных российских проектах, как «Универ. Новая общага», «Крыша мира», «Гоголь», «Гоголь. Начало», «Триггер», «Кухня. Война за отель», «Метод 2». В 2021 году сыграла феминистку Леру в сериале «Пять с плюсом».