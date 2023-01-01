Оборотень 1 сезон 8 серия (2023 год)
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О сериале
Есть ли среди окружения Лазарева хоть один человек, которому можно доверять? Пока Петр охотится за деньгами и властью, Андрей в одиночку пытается расследовать дело и остановить создание секретного оружия. Тем временем эксперимент в лаборатории подходит к концу — заказчик готовится представлять инновационную разработку влиятельным покупателям. Между тем Хаудов и Проскурин все ближе подбираются к потерявшему память агенту спецслужбы, а сам Лазарев — к разгадке собственной личности.
Финальный эпизод покажет, на что способен сверхчеловек и кто управляет экспериментом. Чтобы узнать ответы на интересующие вопросы, продолжайте смотреть сериал «Оборотень» — 8 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы только на нашем видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Курбатова
- Актёр
Денис
Шведов
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актриса
Юлия
Франц
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ЕКАктриса
Елена
Купрашевич
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- СССценарист
Сергей
Степанов
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- СЭСценарист
Станислав
Эрклиевский
- ЕБСценарист
Екатерина
Бобровенко
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- СОПродюсер
Сергей
Орлов
- ДСПродюсер
Денис
Садов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- DГКомпозитор
DJ
Грув