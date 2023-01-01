Оборотень. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Оборотень
1-й сезон
8-я серия
8.62023, Оборотень. Сезон 1. Серия 8
Триллеры, Драмы18+
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Оборотень 1 сезон 8 серия (2023 год)

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Есть ли среди окружения Лазарева хоть один человек, которому можно доверять? Пока Петр охотится за деньгами и властью, Андрей в одиночку пытается расследовать дело и остановить создание секретного оружия. Тем временем эксперимент в лаборатории подходит к концу — заказчик готовится представлять инновационную разработку влиятельным покупателям. Между тем Хаудов и Проскурин все ближе подбираются к потерявшему память агенту спецслужбы, а сам Лазарев — к разгадке собственной личности.

Финальный эпизод покажет, на что способен сверхчеловек и кто управляет экспериментом. Чтобы узнать ответы на интересующие вопросы, продолжайте смотреть сериал «Оборотень» — 8 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы только на нашем видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драмы, Триллеры
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оборотень»