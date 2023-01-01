Оборотень 1 сезон 8 серия (2023 год)

Есть ли среди окружения Лазарева хоть один человек, которому можно доверять? Пока Петр охотится за деньгами и властью, Андрей в одиночку пытается расследовать дело и остановить создание секретного оружия. Тем временем эксперимент в лаборатории подходит к концу — заказчик готовится представлять инновационную разработку влиятельным покупателям. Между тем Хаудов и Проскурин все ближе подбираются к потерявшему память агенту спецслужбы, а сам Лазарев — к разгадке собственной личности.



Финальный эпизод покажет, на что способен сверхчеловек и кто управляет экспериментом. Чтобы узнать ответы на интересующие вопросы, продолжайте смотреть сериал «Оборотень» — 8 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве и без рекламы только на нашем видеосервисе Wink!



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