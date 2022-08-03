Фильм 28 панфиловцев (2016)
9.52016, 28 панфиловцев
Военный, Исторический115 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А дивизию — панфиловской.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Ким
Дружинин
- АШРежиссёр
Андрей
Шальопа
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Яков
Кучеревский
- Актёр
Азамат
Нигманов
- ОФАктёр
Олег
Фёдоров
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Антон
Кузнецов
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- ДМАктёр
Дмитрий
Мурашев
- Актёр
Виталий
Коваленко
- СААктёр
Сергей
Агафонов
- АШСценарист
Андрей
Шальопа
- АШПродюсер
Андрей
Шальопа
- АЮПродюсер
Антон
Юдинцев
- АКПродюсер
Алексей
Кучеренко
- Художница
Виктория
Игумнова
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов
- Оператор
Никита
Рождественский
- МККомпозитор
Михаил
Костылев