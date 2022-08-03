28 панфиловцев
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28 панфиловцев

Фильм 28 панфиловцев (2016)

9.52016, 28 панфиловцев
Военный, Исторический115 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А дивизию — панфиловской.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «28 панфиловцев»