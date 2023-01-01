Биография

Азамат Нигманов — российский актер театра, кино и телевидения. Родился в Омске 15 октября 1987 года. В детстве увлекался спортом и верховой ездой, актерским ремеслом заинтересовался уже в подростковом возрасте. Учась в средней школе, поступил в театральную студию, на сцене которой и были сыграны первые роли. После получения аттестата перебрался в Москву и со второго раза поступил в Театральный институт имени Щукина. Сотрудничал с Московским художественным театром имени Чехова, Центральным академическим театром российский армии, площадкой «Электротеатр Станиславский». Впервые на экране Азамат Нигманов засветился в 2008 году в картине «Однажды в провинции». Также в фильмографии актера есть проекты «Метод Фрейда», «А у нас во дворе…», «Истребители», «Второе зрение», «28 панфиловцев». Исполнил роль оперуполномоченного в сериале «Фишер».