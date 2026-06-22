Мошенники
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Мошенники

Фильм Мошенники

2026, Мошенники
Драма, Криминал18+
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О фильме

Дамир на протяжении всей жизни занимается аферами. Его крупнейшая схема — открытие собственного банка и хищение миллиардов долларов. Оказавшись в руках представителя криминального мира Ерлана и опасаясь за свою жизнь, Дамир раскрывает все мошенничества, в которых был замешан.

Страна
Казахстан
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Мошенники»