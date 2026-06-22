Фильм Мошенники

О фильме
Дамир на протяжении всей жизни занимается аферами. Его крупнейшая схема — открытие собственного банка и хищение миллиардов долларов. Оказавшись в руках представителя криминального мира Ерлана и опасаясь за свою жизнь, Дамир раскрывает все мошенничества, в которых был замешан.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- ОНРежиссёр
Олжас
Нурбай
- РОАктёр
Рустем
Омаров
- ЕТАктёр
Ержан
Тусупов
- БЖАктёр
Бопеш
Жандаев
- УШАктриса
Улболсын
Шалкарова
- СДАктриса
Сабрина
Джанабаева
- ЖЖАктёр
Жалгас
Жангазин
- БДАктёр
Бекзат
Достанов
- Актёр
Азамат
Нигманов
- АААктёр
Акылхан
Алмасов
- ЕСАктёр
Ернар
Себетов
- АОАктёр
Атай
Омурбеков
- ЛМАктриса
Лаура
Мырзахметова
- ГСАктриса
Гулим
Серик
- РОСценарист
Рустем
Омаров
- ИИСценарист
Ильхан
Исхакбаев
- КСПродюсер
Куат
Садыков
- ИЦПродюсер
Игорь
Цай
- РОПродюсер
Рустем
Омаров
- ЖДХудожница
Жулдыз
Дулатова
- ТДМонтажёр
Тимур
Дулатов
- АЖОператор
Азамат
Жанабеков
- НОКомпозитор
Назарбек
Оразбеков