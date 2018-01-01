Мошенники (сериал, 2023) смотреть онлайн

Мошенники
2023, Мошенники 1 сезон
Криминал18+

Глава банды мошенников Дамир — тонкий манипулятор, блестящий психолог, беспринципный авантюрист, автор невероятных схем обмана граждан и отъема денежных средств. Под его чутким руководством был собран целый штат «сотрудников банка» и «сотрудников полиции», которые с раннего утра звонят гражданам, запугивая, обманывая и вымогая.

Страна
Казахстан
Жанр
Криминал

