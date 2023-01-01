2023, Мошенники. Сезон 1. Серия 9
Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Мошенники (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Глава банды мошенников Дамир — тонкий манипулятор, блестящий психолог, беспринципный авантюрист, автор невероятных схем обмана граждан и отъема денежных средств. Под его чутким руководством был собран целый штат «сотрудников банка» и «сотрудников полиции», которые с раннего утра звонят гражданам, запугивая, обманывая и вымогая.
- ОНРежиссёр
Олжас
Нурбай
- РОАктёр
Рустем
Омаров
- ОНАктёр
Олжас
Нурбай
- ФЕАктриса
Фариза
Ескермес
- Актёр
Азамат
Нигманов
- АААктёр
Акылхан
Алмасов
- ЕСАктёр
Ернар
Себетов
- СНАктёр
Самал
Нурбаева
- АПАктёр
Акиф
Петров
- АДАктёр
Акылбек
Досжанов
- РОСценарист
Рустем
Омаров
- ИИСценарист
Ильхан
Исхакбаев
- СНХудожница
Светлана
Нечепуренко
- БАОператор
Багдат
Аргинов
- НОКомпозитор
Назарбек
Оразбеков