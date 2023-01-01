Люди Хэ
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Люди Хэ

Люди Хэ (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

6.92011, Люди Хэ 1 сезон
ТВ-шоу, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пародийное шоу о необычных способностях казалось бы обычных людей! Об экстрасенсах, готовых с помощью своего неординарного дара разгадать самые абсурдные тайны окружающей нас действительности.

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Рейтинг

4.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Люди Хэ»

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