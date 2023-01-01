Биография

Ольга Приходько – актриса кино и театра. Большинство проектов в области кино – телевизионные сериалы в жанрах драма, комедия и мелодрама. Родилась в 1949 году. Имеет на счету несколько десятков фильмов. Является выпускницей Института искусств имени Музическу города Кишинева. Играет на сцене нескольких московских театров. Также преподает актерское мастерство и искусство сценической речи. Наиболее известные театральный роли Ольги Приходько – Эмма в постановке «Берег», Медея в одноименном спектакле, Пьеретта в постановке «8 любящих женщин» и Саломе в «Прощальном вальсе». Дебютом в сфере кинематографа стала незначительная эпизодическая роль в телевизионном сериале «Глухарь» 2008 года. В нем актриса сыграла кассиршу. После снялась в телесериалах «Вернуть на доследование», «Девичник» и «Светофор». Наиболее известные фильмы Ольги Приходько – многосерийный фантастический триллер «Чернобыль: Зона отчуждения», комедийная мелодрама «Восьмидесятые», исторический сериал-драма «Дело гастронома № 1» и боевик «Бессонница». Также известна многим зрителям по ролям в мини-сериале «Разбитые сердца», в драме «Землетрясение» и в мини-сериале «Слабая женщина».