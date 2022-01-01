Дорога к дому (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Православный детектив о провинциальном священнике, который пытается разыскать таинственную прихожанку, с Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. Отец Александр и матушка Надежда пятнадцать лет вместе, но детей так и не нажили. Супруги верят, что когда-то Бог даст им потомство, однако Александра терзают сложные чувства, природу которых он не до конца понимает. Как вдруг к нему обращается незнакомая девушка, чью жизнь отравляет обида, которую у нее никак не получается простить. Разговор с незнакомкой не дает Александру покоя, он хочет найти ее и помочь, но никто из горожан понятия не имеет, что это за прихожанка и где она живет. Батюшка начинает расследование, в ходе которого понимает многое о самом себе.



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