Дорога к дому (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Православный детектив о провинциальном священнике, который пытается разыскать таинственную прихожанку, с Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. Отец Александр и матушка Надежда пятнадцать лет вместе, но детей так и не нажили. Супруги верят, что когда-то Бог даст им потомство, однако Александра терзают сложные чувства, природу которых он не до конца понимает. Как вдруг к нему обращается незнакомая девушка, чью жизнь отравляет обида, которую у нее никак не получается простить. Разговор с незнакомкой не дает Александру покоя, он хочет найти ее и помочь, но никто из горожан понятия не имеет, что это за прихожанка и где она живет. Батюшка начинает расследование, в ходе которого понимает многое о самом себе.
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Информация
Рейтинг
- ИШРежиссёр
Иван
Шерстников
- Актёр
Егор
Бероев
- КААктриса
Ксения
Алферова
- АААктриса
Алена
Азарова
- ВГАктёр
Виктор
Граков
- ОПАктриса
Ольга
Приходько
- БТАктёр
Борис
Талах
- ОЗАктриса
Оксана
Зиренко
- ТСАктриса
Татьяна
Сытова
- НСАктриса
Нина
Станиславская
- НКАктриса
Наталия
Клочкова
- ИШСценарист
Иван
Шерстников
- ПШСценарист
Пётр
Шерстников
- СВПродюсер
Сергей
Войтенко
- АСПродюсер
Андрей
Силаев
- ГРОператор
Геннадий
Разбегаев
- СВКомпозитор
Сергей
Войтенко
- ПШКомпозитор
Пётр
Шерстников