Туда (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Комедийное роуд-муви с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум. Фильм «Туда» 2025 года можно смотреть без рекламы в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
Вадим — рациональный человек, привыкший полагаться на точные маршруты навигатора как в дороге, так и по жизни. Его мир — это стабильность и минимум неожиданностей. Вера, напротив, является воплощением спонтанности. Ее жизнь — сплошное путешествие, полное сюрпризов и эмоциональных решений. Этим двум абсолютно противоположным людям предстоит отправиться на обычном городском такси в невероятное путешествие длиной в 1500 километров. В дороге их ждут комичные ситуации, внезапные откровения и множество впечатлений, а сама поездка неожиданно станет чем-то большим, чем просто дорогой из пункта А в пункт Б.
Какие приключения и сюрпризы будут ждать Вадима и Веру? Узнаете в новом отечественном ромкоме «Туда» (2025). Фильм «Туда» онлайн доступен на Wink.
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Рейтинг
- ИПРежиссёр
Иван
Петухов
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Евгения
Добровольская
- ВТАктёр
Владислав
Тирон
- Актёр
Степан
Девонин
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актёр
Антон
Филипенко
- АРАктриса
Александра
Романова
- АЦАктёр
Андрей
Целяков
- СТАктриса
Софья
Торопчина
- ВВАктриса
Ва�рвара
Вершинина
- АДАктриса
Адриана
Денкова
- ЕШАктриса
Екатерина
Шмакова
- ДКАктёр
Денис
Кутузов
- АИАктриса
Анна
Исманова
- МШАктриса
Маргарита
Шилова
- ЭГАктёр
Эльгар
Гусейнов
- АПАктёр
Александр
Подшивалов
- ЮМАктриса
Юлия
Маркова
- ВРАктриса
Валентина
Рославцева
- ОПАктриса
Ольга
Приходько
- НПАктриса
Наталья
Пярн
- ИПСценарист
Иван
Петухов
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- ТАПродюсер
Тимур
Асадов
- МЗПродюсер
Мария
Затуловская
- АЦПродюсер
Анна
Цепелева
- ЕАПродюсер
Евгения
Аронова
- ОЮПродюсер
Ольга
Юнтунен
- АЗПродюсер
Анастасия
Здеб
- АХПродюсер
Ара
Хачатрян
- АВПродюсер
Анна
Васильева
- РДПродюсер
Родион
Дынкин
- КТХудожница
Кристина
Тимофеева
- АСХудожница
Алиса
Соловьева
- МШХудожница
Маша
Шеко
- АПХудожница
Ася
Порох
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- ПБОператор
Павел
Беклемишев
- ММКомпозитор
Миша
Мищенко
- НЕЗвукорежиссёр
Никита
Ершов