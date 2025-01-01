Туда (фильм, 2025) смотреть онлайн

Комедийное роуд-муви с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум. Фильм «Туда» 2025 года можно смотреть без рекламы в хорошем качестве на видеосервисе Wink.



Вадим — рациональный человек, привыкший полагаться на точные маршруты навигатора как в дороге, так и по жизни. Его мир — это стабильность и минимум неожиданностей. Вера, напротив, является воплощением спонтанности. Ее жизнь — сплошное путешествие, полное сюрпризов и эмоциональных решений. Этим двум абсолютно противоположным людям предстоит отправиться на обычном городском такси в невероятное путешествие длиной в 1500 километров. В дороге их ждут комичные ситуации, внезапные откровения и множество впечатлений, а сама поездка неожиданно станет чем-то большим, чем просто дорогой из пункта А в пункт Б.



Какие приключения и сюрпризы будут ждать Вадима и Веру? Узнаете в новом отечественном ромкоме «Туда» (2025). Фильм «Туда» онлайн доступен на Wink.



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