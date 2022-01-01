8.92022, Лето 1941 года
Военные, Боевики108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Лето 1941 года (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Военная драма, в основу которой легла биография Ади Шарипова, казахского ученого и писателя, возглавлявшего группу белорусских партизан. Фильм расскажет о том, как его отряд, попавший в окружение немецких солдат, да�ет отпор противнику, несмотря на жестокость врагов.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БШРежиссёр
Бекболат
Шекеров
- Актёр
Азамат
Нигманов
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ШЗАктёр
Шарифбек
Закиров
- АЛАктёр
Алихан
Лепесбаев
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- МКАктриса
Макпал
Касенова
- АБАктёр
Александр
Брухацкий
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- АВАктёр
Арсений
Врагов
- БШСценарист
Бекболат
Шекеров
- ТМПродюсер
Тасболат
Мерекенов
- ЗКПродюсер
Зарина
Кисикова
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- АММонтажёр
Адиль
Мереке
- МУОператор
Марс
Умаров
- АОКомпозитор
Асель
Омарова