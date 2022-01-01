Лето 1941 года (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Военная драма, в основу которой легла биография Ади Шарипова, казахского ученого и писателя, возглавлявшего группу белорусских партизан. Фильм расскажет о том, как его отряд, попавший в окружение немецких солдат, да�ет отпор противнику, несмотря на жестокость врагов.



Лето 1941 года смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.