Лето 1941 года
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Лето 1941 года
8.92022, Лето 1941 года
Военные, Боевики108 мин18+
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Лето 1941 года (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Военная драма, в основу которой легла биография Ади Шарипова, казахского ученого и писателя, возглавлявшего группу белорусских партизан. Фильм расскажет о том, как его отряд, попавший в окружение немецких солдат, дает отпор противнику, несмотря на жестокость врагов.

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Информация

Страна
Казахстан
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лето 1941 года»

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