Одноклассницы (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Одноклассницы» — романтическая комедия режиссера Григория Жихаревича. В фильме снимаются Ольга Медынич, Алексей Янин, Александра Мареева, Антон Васильев, Борис Хвошнянский, Сергей Мардарь и др. талантливые актеры. Производство компании «Ланд Синема» по заказу ТВ «Домашний».
Главная героиня фильма «Одноклассницы» Катя — серьезная и умная девушка, заместитель директора престижного рекламного агентства. В школе была серой мышкой, за что терпела насмешки красивой, но недалекой Юли.
Детство прошло, и ссоры давно пора забыть. После выпускного Катя надеялась, что никогда больше не встретится с обидчицей. Однако выясняется, что одноклассницам предстоит работать вместе. У Кати появится возможность отомстить Юле, ведь теперь она ее непосредственная начальница. Впрочем, стоит ли так рисковать? Выясняется, что Юля — не простая подчиненная, а любовница владельца компании.
По отзывам зрителей фильм получился легкий и забавный. Это отличный выбор для романтического вечера.
Рейтинг
- ГЖРежиссёр
Григорий
Жихаревич
- АМАктриса
Александра
Мареева
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ИЛАктриса
Ирина
Ларионова
- АГАктёр
Александр
Голубков
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- Актёр
Алексей
Янин
- МДСценарист
Марика
Девич
- ГЖСценарист
Григорий
Жихаревич
- ЕШПродюсер
Елена
Шалимова
- КНПродюсер
Кирилл
Нерсесян
- ВКПродюсер
Василий
Корвяков
- НКПродюсер
Наталия
Короткова
- ФООператор
Федор
Ордовский
- Композитор
Андрей
Суротдинов