«Одноклассницы» — романтическая комедия режиссера Григория Жихаревича. В фильме снимаются Ольга Медынич, Алексей Янин, Александра Мареева, Антон Васильев, Борис Хвошнянский, Сергей Мардарь и др. талантливые актеры. Производство компании «Ланд Синема» по заказу ТВ «Домашний».

Главная героиня фильма «Одноклассницы» Катя — серьезная и умная девушка, заместитель директора престижного рекламного агентства. В школе была серой мышкой, за что терпела насмешки красивой, но недалекой Юли.

Детство прошло, и ссоры давно пора забыть. После выпускного Катя надеялась, что никогда больше не встретится с обидчицей. Однако выясняется, что одноклассницам предстоит работать вместе. У Кати появится возможность отомстить Юле, ведь теперь она ее непосредственная начальница. Впрочем, стоит ли так рисковать? Выясняется, что Юля — не простая подчиненная, а любовница владельца компании.

По отзывам зрителей фильм получился легкий и забавный. Это отличный выбор для романтического вечера.

