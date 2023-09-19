Биография

Алексей Янин — актер театра, кино и телевидения. Родился в Москве 14 марта 1983 года. Творческие способности начал проявлять еще в детстве, принимал участие в мероприятиях и был любимчиком педагогов. После окончания школы должен был поступить в технологический университет, но решил пойти по другому пути и начал штурмовать театральные вузы. В итоге прошел отбор в Высшее театральное училище имени Щепкина, а его мастером стал народный артист СССР Виктор Коршунов. Служил в Российском академическом молодежном театре, играл в постановках «Берег утопии», «Золушка», «Повелитель мух», «Тень» и других. Фильмография Алексея Янина насчитывает более 25 работ. Актер снялся в таких проектах, как «Одноклассницы», «Опережая выстрел», «Студенты», «Клуб», «Дочки-матери», «Весной расцветает любовь», «Бежать нельзя погибнуть».