От праздника к празднику (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лeля мечтает о красивой и богатой жизни. Перед ее глазами постоянный пример ее подруги Шуши, удачно вышедшей замуж за бизнесмена Васю. Однако обстоятельства складываются так, что Лeля принимает ответственность за маму, за брата, за невестку, за племянника. И неожиданно для себя она понимает, чт�о настоящее богатство - это любовь...



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