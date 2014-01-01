От праздника к празднику
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От праздника к празднику

От праздника к празднику (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.62014, От праздника к празднику
Мелодрамы93 мин12+

Сюжет

Лeля мечтает о красивой и богатой жизни. Перед ее глазами постоянный пример ее подруги Шуши, удачно вышедшей замуж за бизнесмена Васю. Однако обстоятельства складываются так, что Лeля принимает ответственность за маму, за брата, за невестку, за племянника. И неожиданно для себя она понимает, что настоящее богатство - это любовь...

От праздника к празднику смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «От праздника к празднику»

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