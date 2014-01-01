От праздника к празднику (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.62014, От праздника к празднику
Мелодрамы93 мин12+
Сюжет
Лeля мечтает о красивой и богатой жизни. Перед ее глазами постоянный пример ее подруги Шуши, удачно вышедшей замуж за бизнесмена Васю. Однако обстоятельства складываются так, что Лeля принимает ответственность за маму, за брата, за невестку, за племянника. И неожиданно для себя она понимает, чт�о настоящее богатство - это любовь...
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5.0 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Карелин
- Актриса
Евгения
Осипова
- Актёр
Алексей
Янин
- Актриса
Наталья
Лесниковская
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- СЗАктёр
Сергей
Зыгмантович
- ВМАктёр
Виктор
Молчан
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ИПАктёр
Иван
Павлов
- АПАктёр
Александр
Павлов
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- ЛПСценарист
Людмила
Пивоварова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко