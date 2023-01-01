Биография

Наталья Лесниковская — актриса. Родилась 20 января 1982 года. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинолент и сериалов. Известность принесла роль в драме «Сестры по крови». В детстве будущая актриса проявляла интерес к творчеству, занималась живописью, музыкой. В старших классах ходила в театральный кружок. В 2004 году стала выпускницей ГИТИСа и была приглашена в Театр Маяковского. Актриса также участвует в антрепризных спектаклях. Наталья Лесниковская выступила в качестве сценаристки в короткометражке «Регистраторша», в которой исполнила главную роль. Первым фильмом Натальи Лесниковской стала мелодрама «Жизнь продолжается» 2002 года. Актрисе досталась одна из главных ролей. Известность принесли Наталье Лесниковской роли в многосерийном детективе «Близкие люди» и мелодраме «Сестры по крови». Актриса снялась в популярных сериалах, таких как Next3, «Папины дочки», «Воронины», и других. В 2008 году на экраны вышла многосерийная приключенческая лента «Золото трои» с участием актрисы.