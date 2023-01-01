Дети Ванюхина
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Дети Ванюхина

Дети Ванюхина (сериал, 2005) смотреть онлайн

8.92005, Дети Ванюхина 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Полная тайн и неожиданностей история зарождения и становления семьи, рассказанная на фоне смены исторических эпох в России конца 20 века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциального мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Готовность идти на все ради своих честолюбивых планов становится причиной роковой ошибки, плата за которую оказывается слишком высокой...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети Ванюхина»

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