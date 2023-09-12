WinkСериалыДети Ванюхина1-й сезон
Дети Ванюхина (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
8.92005, Дети Ванюхина. Сезон 1 8 серий
Драма18+
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Дети Ванюхина
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Дети Ванюхина
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+44 мин
Дети Ванюхина
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+44 мин
Дети Ванюхина
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
Дети Ванюхина
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Дети Ванюхина
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+45 мин
Дети Ванюхина
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Дети Ванюхина
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Полная тайн и неожиданностей история зарождения и становления семьи, рассказанная на фоне смены исторических эпох в России конца 20 века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциального мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Готовность идти на все ради своих честолюбивых планов становится причиной роковой ошибки, плата за которую оказывается слишком высокой...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Наталья
Лесниковская
- ПТАктёр
Петр
Томашевский
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- АЗАктриса
Агнесса
Зелтыня
- ОСАктриса
Ольга
Старченкова
- АПАктёр
Арсений
Постнов
- АФАктёр
Алексей
Фурсенко
- ВБАктёр
Василий
Брыков
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ЮБПродюсер
Юрий
Бабоченок
- АКХудожница
Алла
Киреева
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ЕБКомпозитор
Евгений
Борец