Дети Ванюхина (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Полная тайн и неожиданностей история зарождения и становления семьи, рассказанная на фоне смены исторических эпох в России конца 20 века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциального мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Готовность идти на все ради своих честолюбивых планов становится причиной роковой ошибки, плата за которую оказывается слишком высокой...

