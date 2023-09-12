Дети Ванюхина. Сезон 1
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Дети Ванюхина
1-й сезон

Дети Ванюхина (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

8.92005, Дети Ванюхина. Сезон 1 8 серий
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полная тайн и неожиданностей история зарождения и становления семьи, рассказанная на фоне смены исторических эпох в России конца 20 века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциального мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Готовность идти на все ради своих честолюбивых планов становится причиной роковой ошибки, плата за которую оказывается слишком высокой...

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети Ванюхина»