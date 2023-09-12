Дети Ванюхина. Сезон 1. Серия 1
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Дети Ванюхина
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1-я серия

Дети Ванюхина (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92005, Дети Ванюхина. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полная тайн и неожиданностей история зарождения и становления семьи, рассказанная на фоне смены исторических эпох в России конца 20 века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциального мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Готовность идти на все ради своих честолюбивых планов становится причиной роковой ошибки, плата за которую оказывается слишком высокой...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети Ванюхина»