Дети Ванюхина (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Полная тайн и неожиданностей история зарождения и становления семьи, рассказанная на фоне смены исторических эпох в России конца 20 века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциального мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Готовность идти на все ради своих честолюбивых планов ст�ановится причиной роковой ошибки, плата за которую оказывается слишком высокой...



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