WinkСериалыДети Ванюхина1-й сезон3-я серия
Дети Ванюхина (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.92005, Дети Ванюхина. Сезон 1. Серия 3
Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Полная тайн и неожиданностей история зарождения и становления семьи, рассказанная на фоне смены исторических эпох в России конца 20 века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциального мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Готовность идти на все ради своих честолюбивых планов ст�ановится причиной роковой ошибки, плата за которую оказывается слишком высокой...
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Наталья
Лесниковская
- ПТАктёр
Петр
Томашевский
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- А�ЗАктриса
Агнесса
Зелтыня
- ОСАктриса
Ольга
Старченкова
- АПАктёр
Арсений
Постнов
- АФАктёр
Алексей
Фурсенко
- ВБАктёр
Василий
Брыков
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ЮБПродюсер
Юрий
Бабоченок
- АКХудожница
Алла
Киреева
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ЕБКомпозитор
Евгений
Борец