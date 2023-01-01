Виктор Молчан

Биография

Виктор Евгеньевич Молчан – белорусский актер театра и кино. Родился в Минске 28 января 1963 г. Детство актера Виктора Молчана прошло в Минске. В родном городе после окончания школы он поступил в театрально-художественный институт, который успешно окончил в 1988 г. Сразу после выпуска и до 2004 г. был актером труппы Белорусского Молодежного театра. После вошел в коллектив Драмтеатра Белорусской армии. Сниматься в кино параллельно с работой в театре начал с 1989 г. и продолжает это делать по настоящий момент. Фильмография к 2020 г. насчитывает более сотни ролей, большая часть которых – эпизодические и второго плана. Наиболее известные фильмы Виктора Молчана: военная драма «Солдатик» (2018 г.), снятая Викторией Фанасютиной на киностудии «Мосфильм», а также криминальный триллер «Охота на пиранью» (2006 г.) Валерия Тодоровского. Намного чаще, чем в кино, актер снимается в телевизионных сериалах. Зрителям хорошо запомнились роли Виктора Молчана: «патологоанатом» в мелодраматическом мини-сериале «Катино счастье» (2010 г.) телеканала «Россия» и «киллер Церненко» в криминальном боевике «Отдел С.С.С.Р.» (2011 г.) телеканала «Россия-1». По мнению режиссеров, особенно актеру удаются роли генералов, которые он исполняет наряду с ролями криминальных авторитетов и даже полицаев (мини-сериал «Не покидай меня» 2013 г.).