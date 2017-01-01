Право последней ночи (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Супруги Елена и Андрей жили без бед, растили сынишку Антона, пока прошлое Лены не дало о себе знать. В жизни семьи появляется Саша, который давно и безнадежно любит Елену. Он идeт на все, чтобы добиться ее. Готов разрушить их семью. Но козни Саши оборачиваются трагедией. Гибнет сын Лены и Андрея, а сам Саша оказывается в тюрьме.



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