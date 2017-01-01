Право последней ночи (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.52017, Право последней ночи
Драмы, Мелодрамы91 мин12+
Сюжет
Супруги Елена и Андрей жили без бед, растили сынишку Антона, пока прошлое Лены не дало о себе знать. В жизни семьи появляется Саша, который давно и безнадежно любит Елену. Он идeт на все, чтобы добиться ее. Готов разрушить их семью. Но козни Саши оборачиваются трагедией. Гибнет сын Лены и Андрея, а сам Саша оказывается в тюрьме.
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Информация
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- АКАктёр
Александр
Константинов
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- АБАктриса
Анна
Богдан
- ВМАктёр
Виктор
Молчан
- ВКАктриса
Вера
Кавалерова
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ГЛСцена�рист
Георгий
Ланской
- ЮМСценарист
Юлия
Мацук
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ИСМонтажёр
Иго�рь
Симаков
- ЯВОператор
Ян
Вороновский
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко