Александр Константинов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 августа 1980 г. (44 года)
Биография
Александр Константинов – актер украинского происхождения, участвует преимущественно в российских проектах. Является победителем «Голод» (2004) – телевизионного шоу. Александр родился в г. Джанкой в семье военнослужащего-офицера. В детстве он увлекался гоночными автомобилями и мотоциклами, любил смотреть бои. Чувствовал в себе склонность к актерской профессии и мечтал поступить в Московский университет, но не имел финансовой возможности. Путь к успеху открыла победа в «Голоде»: благодаря этому телешоу будущий актер смог поступить в ВТУ им. Щукина. Кроме того, на съемках «Голода» он впервые встретился с будущей супругой. Сейчас Александр Константинов с женой воспитывают двоих детей. Актер увлекается скульптурой, в свободное от работы время лепит статуэтки. Первой значительной работой Александра Константинова стало создание образа Воронцова в российском телесериале «Одна ночь любви». После этого он участвовал еще в нескольких проектах, таких как «Ефросинья», «Питерские каникулы» и «Вера. Надежда. Любовь». Предпочитает сниматься в сериалах, но охотно исполняет роли в полнометражных фильмах.
Фильмография
Актёр
- 9.3
ИП Пирогова2019
- 8.5
Право последней ночи2017, 91 минБесплатно
- 8.9
Сколько стоит счастье2017Бесплатно
- 8.9
Напарницы2016Бесплатно
- 8.7
Неваляшка2016Бесплатно
- 9.0
Отогрей мое сердце2016, 95 минБесплатно
- 9.3
Деревенщина2014Бесплатно
- 9.2
Любовь и Роман2014, 88 минБесплатно
- 9.2
Анжелика2014
- 8.8
Слепой расчет2014Бесплатно
- 8.6
Невеста моего жениха2013, 93 минБесплатно
- 9.1
Пока живу, люблю2013