Биография

Александр Константинов – актер украинского происхождения, участвует преимущественно в российских проектах. Является победителем «Голод» (2004) – телевизионного шоу. Александр родился в г. Джанкой в семье военнослужащего-офицера. В детстве он увлекался гоночными автомобилями и мотоциклами, любил смотреть бои. Чувствовал в себе склонность к актерской профессии и мечтал поступить в Московский университет, но не имел финансовой возможности. Путь к успеху открыла победа в «Голоде»: благодаря этому телешоу будущий актер смог поступить в ВТУ им. Щукина. Кроме того, на съемках «Голода» он впервые встретился с будущей супругой. Сейчас Александр Константинов с женой воспитывают двоих детей. Актер увлекается скульптурой, в свободное от работы время лепит статуэтки. Первой значительной работой Александра Константинова стало создание образа Воронцова в российском телесериале «Одна ночь любви». После этого он участвовал еще в нескольких проектах, таких как «Ефросинья», «Питерские каникулы» и «Вера. Надежда. Любовь». Предпочитает сниматься в сериалах, но охотно исполняет роли в полнометражных фильмах.