Отогрей мое сердце (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Виктория Полторак («Спецотряд Шторм») и Александр Константинов («Психологини») в истории о прощении и настоящей любви.
Много лет назад беременную Вику предал муж. Из-за пережитого стресса она потеряла ребенка и возможность иметь в будущем других детей. Прошли годы, Вика построила успешную карьеру, став директором рекламного агентства, но от ее мягкости и доброты не осталось и следа. Однажды на пороге ее дома появляется Настя — та самая женщина, которая стала причиной ее личной трагедии. Настя серьезно больна и просит Вику приютить у себя свою дочь Леру… К чему все это приведет, вы увидите, если будете смотреть онлайн фильм «Отогрей мое сердце» (2016) в HD качестве.
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Информация
Рейтинг
- Актриса
Виктория
Полторак
- АКАктёр
Александр
Константинов
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АФАктриса
Алексия
Фроемчук
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- АГАктёр
Александр
Гиренок
- ПЮАктёр
Пётр
Юрченков
- ЕЖСценарист
Елена
Жукова
- МПСценарист
Марина
Покровская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ЕАОператор
Егор
Антонов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко