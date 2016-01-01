Отогрей мое сердце (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Виктория Полторак («Спецотряд Шторм») и Александр Константинов («Психологини») в истории о прощении и настоящей любви.



Много лет назад беременную Вику предал муж. Из-за пережитого стресса она потеряла ребенка и возможность иметь в будущем других детей. Прошли годы, Вика построила успешную карьеру, став директором рекламного агентства, но от ее мягкости и доброты не осталось и следа. Однажды на пороге ее дома появляется Настя — та самая женщина, которая стала причиной ее личной трагедии. Настя серьезно больна и просит Вику приютить у себя свою дочь Леру… К чему все это приведет, вы увидите, если будете смотреть онлайн фильм «Отогрей мое сердце» (2016) в HD качестве.



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