Биография

Белорусская актриса Светлана Кожемякина появилась на свет 8.04.1976 г. в Минске. Сегодня ее можно увидеть во многих популярных фильмах и телесериалах белорусского и российского производства. Будущая актриса воспитывалась отцом, так как ее мама умерла очень молодой. Отец много работал, чтобы иметь возможность обеспечивать семью. С раннего детства примеряла на себя Кожемякина роль актрисы, мечтая сниматься в большом кино. И окончив школу, сразу поступила на сценарный факультет, после чего успешно сдала все необходимые экзамены на актерский факультет Государственной академии искусств. Она закончила обучение на курсе Манаковой, куда поступила в 1999 г. После получения диплома служила в местном Национальном театре имени Я. Купалы. Дебют в большом кино состоялся в 2001 г., когда вышел в прокат эпизод многосерийного фильма со Светланой Кожемякиной «Ускоренная помощь – 2». Далее она снималась нескольких белорусских кинофильмах, среди которых «Вам – задание», «Еще о войне», «Кадет» и др. Из первых вышедших на экран российских телесериалов с ее участием можно особенно отметить т/с «Гадание при свечах», съемки которого по счастливой случайности как раз проходили в Минске.