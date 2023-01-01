Светлана Кожемякина
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 8 апреля 1976 г. (48 лет)
Биография
Белорусская актриса Светлана Кожемякина появилась на свет 8.04.1976 г. в Минске. Сегодня ее можно увидеть во многих популярных фильмах и телесериалах белорусского и российского производства. Будущая актриса воспитывалась отцом, так как ее мама умерла очень молодой. Отец много работал, чтобы иметь возможность обеспечивать семью. С раннего детства примеряла на себя Кожемякина роль актрисы, мечтая сниматься в большом кино. И окончив школу, сразу поступила на сценарный факультет, после чего успешно сдала все необходимые экзамены на актерский факультет Государственной академии искусств. Она закончила обучение на курсе Манаковой, куда поступила в 1999 г. После получения диплома служила в местном Национальном театре имени Я. Купалы. Дебют в большом кино состоялся в 2001 г., когда вышел в прокат эпизод многосерийного фильма со Светланой Кожемякиной «Ускоренная помощь – 2». Далее она снималась нескольких белорусских кинофильмах, среди которых «Вам – задание», «Еще о войне», «Кадет» и др. Из первых вышедших на экран российских телесериалов с ее участием можно особенно отметить т/с «Гадание при свечах», съемки которого по счастливой случайности как раз проходили в Минске.
Фильмография
Актриса
- 9.1
Городская рапсодия2016Бесплатно
- 9.0
Куда уходят дожди2016Бесплатно
- 9.0
Отогрей мое сердце2016, 95 минБесплатно
- 8.4
Шепот2015, 95 минБесплатно
- 9.0
Вместо нее2014Бесплатно
- 8.6
Чужое лицо2013, 93 минБесплатно
- 8.8
Под знаком луны2013Бесплатно
- 8.8
Каждый за себя2012Бесплатно
- 8.2
Кадет2009, 89 минБесплатно
- 8.2
Щит Отечества2007, 80 минБесплатно
- 8.5
Вам — задание2004, 78 минБесплатно
- 8.0
Еще о войне2004, 52 минБесплатно