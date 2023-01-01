Вместо нее (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.02014, Вместо нее 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Настя и Ира дружили с самого детства. Поэтому, когда в доме Насти произошло несчастье, и она осталась сиротой, сердобольные родители Иры оформили над девочкой опеку. Вскоре Ира поняла, что новая родственница мешает ей жить.
Все сезоны сериала Вместо нее смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск