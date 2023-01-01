Вместо нее (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Настя и Ира дружили с самого детства. Поэтому, когда в доме Насти произошло несчастье, и она осталась сиротой, сердобольные родители Иры оформили над девочкой опеку. Вскоре Ира поняла, что новая родственница мешает ей жить.



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