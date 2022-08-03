Вместо нее (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Подруги Настя и Ира с самого детства вместе. А потом Настя потеряла родителей и стала Ире сестрой – ее взяли к себе сердобольные родители Иры. И вот уже надо делить родительскую любовь, а потом и чувства молодого человека на двоих. И, конечно, единственное стоящее место после института достанется не Ире, а ее сестре Насте. А ведь от любви до ненависти – один шаг. Может, надо просто очернить сестру в глазах всего поселка? А если этого не хватит, то… На что готова пойти бывшая ближайшая подруга, чтобы вновь ощутить себя любимой и нужной?..

