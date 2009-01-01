Кадет
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Кадет

Кадет (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.22009, Кадет
Драмы89 мин12+

Сюжет

Действие фильма происходит в первое послевоенное лето в Западной Белоруссии. Окончилась война, но мир никак не может установиться на этой территории. Курсант суворовского училища Денис Мешко приезжает на каникулы в деревню, в которой только что произошло убийство первого Председателя – дядьки Дениса. Сельчане подозревают местного жителя Мечислава Хабенка. И курсант решает отомстить за смерть близкого ему человека.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb