Кадет (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие фильма происходит в первое послевоенное лето в Западной Белоруссии. Окончилась война, но мир никак не может установиться на этой территории. Курсант суворовского училища Денис Мешко приезжает на каникулы в деревню, в которой только что произошло убийство первого Председателя – дядьки Дениса. Сельчане подозревают местного жителя Мечислава Хабенка. И курсант решает отомстить за смерть близкого ему человека.



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