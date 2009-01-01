Кадет (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Действие фильма происходит в первое послевоенное лето в Западной Белоруссии. Окончилась война, но мир никак не может установиться на этой территории. Курсант суворовского училища Денис Мешко приезжает на каникулы в деревню, в которой только что произошло убийство первого Председателя – дядьки Дениса. Сельчане подозревают местного жителя Мечислава Хабенка. И курсант решает отомстить за смерть близкого ему человека.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВДРежиссёр
Виталий
Дудин
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ГКАктриса
Галина
Кухальская
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- АСАктёр
Александр
Суцковер
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- ТГАктриса
Татьяна
Гаркуша
- АСАктёр
Алексей
Соров
- ВБСценарист
Валентина
Белько
- ЕАСценарист
Евгений
Амельченко
- АЖСценарист
Анатолий
Жук
- ДРОператор
Дмитрий
Рудь