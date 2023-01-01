Под знаком луны (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.82013, Под знаком луны 1 сезон
Драмы, Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Главная героиня внезапно узнает, что росла в приемной семье. Настоящие родители 18 лет назад продали ее, как ненужную вещь. Обуреваемая ненавистью, она жаждет найти их, но когда находит, ситуация меняется. Ненависть сменяется жалостью, а вместе с тем — желанием помочь. Однако против этого восстают приемные родители, которые считают, что дочь всем на свете обязана только им. Выход из такой сложной ситуации найти нелегко.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- Актриса
Евгения
Нохрина
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- АААктриса
Алиса
Авчинник
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- МКАктёр
Михаил
Каминский
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- МПСценарист
Марина
Покровская
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко