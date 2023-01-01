Биография

Кирилл Дыцевич — белорусский актер. В 2014 году получил титул «Мистер Беларусь». Родился в Брестской области 21 декабря 1992 году. Еще со школьных лет будущий артист начал участвовать в театральных постановках. Кирилл не сразу решил связать свою жизнь с актерским искусством и поэтому поступил в политехнический вуз. Однако во время учебы снимал видеоролики вместе с друзьями, тогда его и заметили представители Академии искусств. В 2013 году Кирилл Дыцевич сыграл первые роли в кино — в нескольких популярных телесериалах. Популярным актер стал благодаря участию в съемках сериала «Старшая дочь», выходившего на «Первом канале». На счету актера есть и роли в фильмах, среди которых «Любовь без правил». Кирилл Дыцевич также снимается в клипах российских исполнителей, рекламных роликах, ведет активную общественную деятельность.