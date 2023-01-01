Потому что люблю
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Потому что люблю

Потому что люблю (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Потому что люблю 1 сезон
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Полина замужем за преуспевающим адвокатом Андреем, вместе супруги воспитывают дочь Марту. Однажды их семейная идиллия рушится, когда к Полине приходит Наталья, бывшая любовница Андрея, и рассказывает женщине шокирующую новость.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Потому что люблю»

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