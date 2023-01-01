Потому что люблю (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.82015, Потому что люблю 1 сезон
Драмы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Полина замужем за преуспевающим адвокатом Андреем, вместе супруги воспитывают дочь Марту. Однажды их семейная идиллия рушится, когда к Полине приходит Наталья, бывшая любовница Андрея, и рассказывает женщине шокирующую новость.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- ЕОАктриса
Елена
Оболенская
- АРАктриса
Анастасия
Ричи
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- ПЯАктёр
Павел
Яскевич
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- АБАктриса
Анастасия
Боброва
- ЮМСценарист
Юлия
Мацук
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- ЮКОператор
Юрий
Крочук
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко