Потому что люблю (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Полина замужем за преуспевающим адвокатом Андреем, вместе супруги воспитывают дочь Марту. Однажды их семейная идиллия рушится, когда к Полине приходит Наталья, бывшая любовница Андрея, и рассказывает женщине шокирующую новость.



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