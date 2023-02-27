Потому что люблю. Серия 1
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Потому что люблю
1-й сезон
1-я серия

Потому что люблю (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Потому что люблю. Серия 1
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полина замужем за преуспевающим адвокатом Андреем, вместе супруги воспитывают дочь Марту. Однажды их семейная идиллия рушится, когда к Полине приходит Наталья, бывшая любовница Андрея, и рассказывает женщине шокирующую новость.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Потому что люблю»