Полина замужем за преуспевающим адвокатом Андреем, вместе супруги воспитывают дочь Марту. Однажды их семейная идиллия рушится, когда к Полине приходит Наталья, бывшая любовница Андрея, и рассказывает женщине шокирующую новость.



