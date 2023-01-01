Биография

Игорь Сигов – актер театра и кино, родился 30 декабря 1968 г. (г. Полоцк, Беларусь). За свои работы в области киноискусства в 2011 г. получил звание заслуженного артиста Республики Беларусь. После окончания школы 2 года работал токарем на заводе, после чего поступил на военную службу. Служба проходила в железнодорожных войсках Монголии. После армии работал организатором концертов. В 1994 г., после окончания Белорусской академии искусств, работал в Республиканском театре белорусской драматургии. На его счету множество разноплановых театральных работ. В браке состоял 2 раза. Первой женой Игоря Сигова была Людмила Салко, от брака с которой у актера есть сын. Второй избранницей актера стала стилист Диана, с которой он и поныне состоит в законном браке. От этого союза имеет дочь. Еще во время своего обучения в средней школе № 14 г. Полоцка юный артист занимался в театральной студии, где и сыграл свою первую роль – принца в спектакле «Сестра моя Русалочка». Первый фильм с Игорем Сиговым – «Из ада в ад». Сегодня на его счету множество работ в сериалах, например, «Каменская», «Ускоренная помощь» и другие. Также актер пробовал себя в качестве актера кино – «Тихий омут», «Вангелия», «Черный пес», «Закон», «Эскиз на мониторе» и другие.