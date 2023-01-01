Последний бой Майора Пугачева (сериал, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Литературное наследие Варлама Шаламова нечасто экранизируется. Один из редких примеров – четырехсерийный телевизионный фильм «Последний бой майора Пугачева», снятый по одноименной повести из цикла «Колымские рассказы». Посмотреть его можно онлайн и совершенно бесплатно.



Действие мини-сериала происходит в период между 1944-м и 1946-м годом. После тяжелого ранения майор Иван Васильевич Пугачев (Игорь Лифанов) попадает в немецкий концлагерь. Однажды туда приезжает генерал Власов, агитирующий советских военнопленных вступать в «Национальную Освободительную Армию». Пугачев отказывается сотрудничать с предателем, и вместо этого организует побег. Вместе с товарищами герою удается добраться до родной части, но его свобода оказывается недолгой. По ложному обвинению в коллаборационизме майора ссылают на Колыму. Не желая терпеть бесконечные допросы и каторжный труд, Пугачев собирает группу политзаключенных и осуществляет очередной побег. Удастся ли беглецам уйти от преследования войск МГБ и остаться в живых, вы узнаете, посмотрев многосерийный телефильм «Последний бой майора Пугачева» онлайн и в хорошем качестве.



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