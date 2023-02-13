Последний бой Майора Пугачева. Серия 1
Wink
Сериалы
Последний бой Майора Пугачева
1-й сезон
1-я серия

Последний бой Майора Пугачева (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02007, Последний бой Майора Пугачева. Серия 1
Боевик, Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие фильма начинается на территории Польши, в немецком концентрационном лагере, куда приезжает сам генерал Власов, чтобы агитировать советских военнопленных вступать в «Национальную Освободительную Армию», а затем — в колымских лагерях.

События охватывают период с 1944-го по 1946 год, а начинаются с момента, когда майор Пугачев попадает в немецкий плен, откуда он, пренебрегая предложением Власова о возможных благах в случае добровольного перехода на сторону фашистов, совершает побег. Вместо возвращения на фронт Пугачева и его друзей ожидают допросы, клеймо «врага народа» и 25 лет колымских лагерей.

Сцены пребывания Пугачева в лагерях перемежаются эпизодами воспоминаний о его детстве, школе, родном доме, жене.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний бой Майора Пугачева»