Последний бой Майора Пугачева (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02007, Последний бой Майора Пугачева. Серия 1
Боевик, Военный18+
Сезоны и серии
О сериале
Действие фильма начинается на территории Польши, в немецком концентрационном лагере, куда приезжает сам генерал Власов, чтобы агитировать советских военнопленных вступать в «Национальную Освободительную Армию», а затем — в колымских лагерях.
События охватывают период с 1944-го по 1946 год, а начинаются с момента, когда майор Пугачев попадает в немецкий плен, откуда он, пренебрегая предложением Власова о возможных благах в случае добровольного перехода на сторону фашистов, совершает побег. Вместо возвращения на фронт Пугачева и его друзей ожидают допросы, клеймо «врага народа» и 25 лет колымских лагерей.
Сцены пребывания Пугачева в лагерях перемежаются эпизодами воспоминаний о его детстве, школе, родном доме, жене.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Фатьянов
- Актёр
Игорь
Лифанов
- БТАктёр
Борис
Токарев
- Актёр
Лев
Дуров
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- МЛАктёр
Митя
Лабуш
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Александр
Пятков
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- ЕБАктёр
Егор
Баринов
- ВБАктёр
Виталий
Быков
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВШСценарист
Варлам
Шаламов
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воронков
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ААОператор
Александр
Алешников
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин