Биография

Егор Баринов – актер кино и театра. Долгое время не получал широкой известности, искал себя и довольствовался эпизодическими ролями, однако заслужил популярность талантом и трудом. Сегодня поклонники даже сравнивают его с гениальным Тарантино. Возможно, отчасти поэтому в фильме «Взять Тарантину» режиссер отдал роль Егору Баринову. Будущий актер родился в семье кинематографистов. Рано заинтересовался кино и верил, что актерская профессия – его судьба. Впрочем, на своем пути столкнулся с трудностями и даже хотел поменять работу, но отец, сам актер, поддержал его в трудный момент. Сейчас Егор – популярный артист, снимается в кино и периодически участвует в театральных постановках. Его супруга тоже является актрисой. Пара растит дочь. В «Наутилусе», своем дебютном фильме, Егор Баринов сыграл небольшую роль. После этого артист получил еще несколько предложений, однако пока режиссеры могли предложить ему лишь участие в нескольких эпизодах. Егор был задействован и в таких проектах, как «Кадетство», «Тотализатор», «Марш Турецкого». Лучшей своей работой сам актер считает «Нанкийский пейзаж».