Плохая дочь
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Плохая дочь

Плохая дочь (сериал, 2017) смотреть онлайн

9.82017, Плохая дочь 1 сезон
Мелодрама12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни Сашеньки, студентки медицинского института, всё идёт по плану: она окончит институт, выйдет замуж за своего парня Андрея, устроится на хорошую работу. Но всё меняется, когда движимая благородным порывом она едет в деревню, чтобы помочь родственникам, оказавшимся в тяжёлой ситуации. После смерти Сашиной тётки трое детей остались сиротами на руках у больной бабушки. В деревне Сашу ждут непростые испытания, но именно здесь она встретит настоящую любовь.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Плохая дочь»