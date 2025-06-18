Плохая дочь (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В жизни Сашеньки, студентки медицинского института, всё идёт по плану: она окончит институт, выйдет замуж за своего парня Андрея, устроится на хорошую работу. Но всё меняется, когда движимая благородным порывом она едет в деревню, чтобы помочь родственникам, оказавшимся в тяжёлой ситуации. После смерти Сашиной тётки трое детей остались сиротами на руках у больной бабушки. В деревне Сашу ждут непростые испытания, но именно здесь она встретит настоящую любовь.

