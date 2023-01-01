Биография

Дана Абызова — актриса театра и кино. Родилась в Риге 12 мая 1989 года. Еще будучи маленькой девочкой, Дана увлеклась актерским искусством. Она посещала в детское отделение театральной студии «Реверанс», где была самой юной актрисой, участвовавшей в спектаклях. В 14 лет Дана переехала в Москву вместе с мамой. Там она участвовала в творческих конкурсах учебных заведений с театральными направлениями. В результате она прошла отборочные испытания в МХАТ, однако отучившись лишь год, бросила учебу. Возобновила ее девушка уже в РГИСИ, диплом которого получила в 2012 году. После выпуска девушка играла в Малом драматическом театре пять лет. Уже после первого появления на телеэкранах Дана Абызова получила узнаваемость. Случилось это после участия в телесериале «Море. Горы. Керамзит» 2014 года. Чуть позже девушка получила приглашение сниматься в рейтинговом сериале «Мажор», который вывел ее известность на новый уровень. Затем Дана получила приглашение сняться в главной роли многосерийной картины «Валькины несчастья». Годом позднее девушка снялась в мистическом полнометражном фильме «Гоголь. Начало». Также актриса запомнилась зрителям своим участием в картинах «Золотая парочка», «День до», «Воспитание чувств» и «Доктор Иванов».