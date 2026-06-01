Космическая Машка
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Космическая Машка

Фильм Космическая Машка

2026, Космическая Машка
Комедия, Семейный12+
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О фильме

Машка все свои 11 лет жизни прожила со с отцом-космонавтом на космодроме. Она умеет управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя, но не знает как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, девочка отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинается череда её невероятных приключений.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Космическая Машка»