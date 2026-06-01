Фильм Космическая Машка
2026, Космическая Машка
Комедия, Семейный12+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Машка все свои 11 лет жизни прожила со с отцом-космонавтом на космодроме. Она умеет управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя, но не знает как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, девочка отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинается череда её невероятных приключений.
Рейтинг
- НВРежиссёр
Никита
Владимиров
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Михаил
Тройник
- КПАктёр
Константин
Плотников
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актёр
Фрол
Фролов
- Актриса
Дана
Абызова
- МВАктриса
Мария
Верхова
- Актёр
Миша
Шульц
- НВСценарист
Никита
Владимиров
- НВПродюсер
Никита
Владимиров
- НКПродюсер
Николай
Костомаров
- ВИОператор
Василий
Иванов
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- АРКомпозитор
Алексей
Разумов
- ККомпозитор
Кази