Биография

Мария Верхова — российская актриса. Родилась 9 апреля 2011 года. Мария начала путь к сцене в 2017 году, поступив в Театральную студию при РКЦ в г. София. Завершив обучение в 2020 году, она продолжила совершенствование профессиональных навыков в «The White Listed Theater Company New York», американской театральной школе-студии, которую успешно окончила в 2022 году. В 2022 году Мария поступила в «Киноэволюцию» — московскую киношколу, откуда выпустилась в 2023 году. Дополнительно юная актриса посещала школу видеоблогинга и уроки в Ливерпульском Институте сценических искусств (LIPA). Актриса играет в театре с 2019 года, а ее первая роль состоялась в 2020 — в короткометражном фильме Явора Алипиева «Еще пять минут папа». Мария Верхова исполнила главную роль в сериале «ШКЛТ» и вторую главную роль в полнометражном фильме «Хуже всех».