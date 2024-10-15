Одна дома 3 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Одна дома 3
Семейный, Комедия79 мин6+
О фильме

Новогодняя авантюра, которая проверит дружбу на прочность! Российский фильм «Одна дома 3» (2025) — долгожданное продолжение приключенческой истории с Виталией Корниенко.

В преддверии праздников жизнь юной актрисы Стефании превращается в вихрь неожиданных событий, далеко не все из которых приносят радость. Ее мечта о роли в престижном мюзикле разбивается о суровые условия кастинга. А затем в дом врываются грабители, похищая маму Стефании и требуя огромный выкуп — фамильные алмазы. Однако выясняется, что драгоценности давно исчезли, и семья не имеет к ним никакого отношения. Не теряя времени, Стефания собирает отряд из самых верных друзей. Впереди их ждут сложные планы, опасные вылазки и неожиданные повороты. Ребятам предстоит не только найти пропавшие алмазы и спасти маму, но и понять важную истину: никакие богатства не могут сравниться с теплом и поддержкой близких.

Не терпится узнать, что ждет Стефанию и ее друзей?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Одна дома 3»