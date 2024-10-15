Одна дома 3 (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Новогодняя авантюра, которая проверит дружбу на прочность! Российский фильм «Одна дома 3» (2025) — долгожданное продолжение приключенческой истории с Виталией Корниенко.
В преддверии праздников жизнь юной актрисы Стефании превращается в вихрь неожиданных событий, далеко не все из которых приносят радость. Ее мечта о роли в престижном мюзикле разбивается о суровые условия кастинга. А затем в дом врываются грабители, похищая маму Стефании и требуя огромный выкуп — фамильные алмазы. Однако выясняется, что драгоценности давно исчезли, и семья не имеет к ним никакого отношения. Не теряя времени, Стефания собирает отряд из самых верных друзей. Впереди их ждут сложные планы, опасные вылазки и неожиданные повороты. Ребятам предстоит не только найти пропавшие алмазы и спасти маму, но и понять важную истину: никакие богатства не могут сравниться с теплом и поддержкой близких.
Не терпится узнать, что ждет Стефанию и ее друзей? Тогда не пропустите фильм «Одна дома 3»: смотреть онлайн в хорошем качестве эту веселую семейную комедию можно на сервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- Актриса
Виталия
Корниенко
- АБАктёр
Амирхан
Батабаев
- РБАктёр
Роман
Борзовский
- Актёр
Григорий
Столбов
- Актёр
Борис
Дейков
- МВАктриса
Мария
Верхова
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актёр
Илья
Малаков
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- МСАктёр
Максим
Студеновский
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- РЛАктёр
Роман
Ладнев
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- РГСценарист
Роман
Гурочкин
- АМСценарист
Артем
Михайлов
- ДОСценарист
Дарья
Орлова
- АТСценарист
Андрей
Терехов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ММПродюсер
Максим
Масеев
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- АМПродюсер
Александр
Мерабов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лавров
- СДПродюсер
Сергей
Дерябин
- АРПродюсер
Андрей
Рыбочка
- ДОПродюсер
Дарья
Орлова
- ЛМХудожница
Лали
Модебадзе
- ЖМХудожница
Жанна
Матюшина
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- РГМонтажёр
Роман
Гурочкин
- РГОператор
Роман
Гурочкин